СБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у Бахмуті

Українські військові також "з чистими намірами і сильним духом" готуються до свят.

Служба безпеки України опублікувала відео з російськими військовополоненими з Бахмута - найгарячішої точки фронту, яка знаходиться у Донецькій області. Відео пресслужба СБУ оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

СБУ долучилася до великодньої толоки,
© Скріншот ZN.UA

"Спецпризначенці Служби безпеки України долучаються до всеукраїнської суботньої толоки – прибираємо сміття з нашої прекрасної землі! - сказано в підписі до відео. - З чистими намірами і сильним духом готуємося до Великодня", інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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