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2023-04-08
СБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у Бахмуті
Українські військові також "з чистими намірами і сильним духом" готуються до свят.
Служба безпеки України опублікувала відео з російськими військовополоненими з Бахмута - найгарячішої точки фронту, яка знаходиться у Донецькій області. Відео пресслужба СБУ оприлюднила
© Скріншот ZN.UA
"Спецпризначенці Служби безпеки України долучаються до всеукраїнської суботньої толоки – прибираємо сміття з нашої прекрасної землі! - сказано в підписі до відео. - З чистими намірами і сильним духом готуємося до Великодня", інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua