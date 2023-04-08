СБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у Бахмуті

Українські військові також "з чистими намірами і сильним духом" готуються до свят.

Служба безпеки України опублікувала відео з російськими військовополоненими з Бахмута - найгарячішої точки фронту, яка знаходиться у Донецькій області. Відео пресслужба СБУ оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

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