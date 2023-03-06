Ситуація в Бахмуті досягла крайньої точки: карта і заява генерала ВСУ

Запеклі бої за Бахмут Донецької області, який продовжують штурмувати російські окупанти, досягли найвищого рівня напруги, інформує Апостроф.

Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що 5 березня у черговий раз він відвідав частини, котрі обороняють Бахмут та на підступах до міста. Там росіяни посилили свої підрозділи за рахунок найманців приватної військової компанії "Вагнер", однак українські захисники продовжують обороняти місто.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - зауважив командувач.

Він нагадав, що українці чинять опір на цьому плацдармі вже кілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість воїнів.

Збройні сили завдали значних втрат противнику, знищивши велику кількість техніки, змусивши кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшити свій наступальний потенціал, наголосив Сирський.

Так зараз виглядає карта боїв за Бахмут:


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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