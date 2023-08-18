Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів

Український та американський військові чиновники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у межах телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів йому про перебіг подій на фронті. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів
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Головком розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті та українські плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.

Також він детально поінформував американського генерала про плани та ймовірні дії російських окупантів.

Український та американський військові чиновники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

"Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора", – додав Головнокомандувач ЗСУ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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