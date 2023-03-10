Ймовірно, вагнерівці у Бахмуті взяли тактичну паузу — аналітики
Регулярні війська РФ будуть намагатися компенсувати кульмінацію наступальних дій найманців "кухаря Путіна", інформує
На початку тижня власник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин заявив, що його бойовики захопили східну частину Бахмута в Донецькій області. Та вже сьогодні аналітики Інституту вивчення війни США
Тож в ISW ставлять під сумнів те, чи зможуть найманці зберегти "свою оперативну перевагу у майбутніх наступах".
"Повідомлень про те, що бойовики Вагнера ведуть наступальні операції зі східного Бахмута у центральні райони міста, не надходило", – йдеться у зведенні.
Аналітики вважають, що Прігожин чекав, аби позиції його бойовиків підкріпили регулярними військами. Таким чином вагнерівці хотіли відійти на другий план у битві.
"Прибуття до цього району великої кількості звичайних російських сил може свідчити про те, що російські сили мають намір компенсувати можливу кульмінацію наступальних операцій "Вагнера" у Бахмуті новими звичайними військами", – йдеться у повідомленні.