Ймовірно, вагнерівці у Бахмуті взяли тактичну паузу — аналітики

Регулярні війська РФ будуть намагатися компенсувати кульмінацію наступальних дій найманців "кухаря Путіна", інформує ZN.ua.

Ймовірно, вагнерівці у Бахмуті взяли тактичну паузу — аналітики
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На початку тижня власник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин заявив, що його бойовики захопили східну частину Бахмута в Донецькій області. Та вже сьогодні аналітики Інституту вивчення війни США допустили, що вагнерівці взяли "тимчасову тактичну паузу".

Тож в ISW ставлять під сумнів те, чи зможуть найманці зберегти "свою оперативну перевагу у майбутніх наступах".

"Повідомлень про те, що бойовики Вагнера ведуть наступальні операції зі східного Бахмута у центральні райони міста, не надходило", – йдеться у зведенні.

Аналітики вважають, що Прігожин чекав, аби позиції його бойовиків підкріпили регулярними військами. Таким чином вагнерівці хотіли відійти на другий план у битві.

"Прибуття до цього району великої кількості звичайних російських сил може свідчити про те, що російські сили мають намір компенсувати можливу кульмінацію наступальних операцій "Вагнера" у Бахмуті новими звичайними військами", – йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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