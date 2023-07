Вагнерівців до Білорусі перекидають без важкої техніки — британська розвідка

У військовому таборі ПВК зафіксовані хіба вантажівки та незначна кількість броньованих машин.

З середини липня щонайменше кілька тисяч військовослужбовців російської ПВК "Вагнера", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі, в центральній Білорусі. Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів, заявляють експерти військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

У білоруській Целі, зокрема, виявлено близько 300 наметів та 200 автомобілів.

«Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин, - кажуть аналітики.

При цьому вони зазначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні. Зокрема існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.

«Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності», - зазначають експерти.