Група «вагнерівців» рушила до Сувальського перешийку – Моравецький

Польський прем'єр вважає це крок до гібридної атаки на Польщу.

Понад сотня найманців ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, рушили до Сувальського перешийка, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Саме цей перешийок об'єднує території країн Балтії з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі, інформує ZN.ua .

«Майже 2 роки ми маємо справу з постійною атакою на польський кордон - лише цього року було 16 тисяч спроб нелегального перетину. Зараз ситуація ще більш небезпечна – понад 100 найманців групи «Вагнера» рушили до Сувальського перешийка», – процитували Моравецького у канцелярії прем’єра.

Матеуш Моравецький впевнений, що це крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі.

За даними Центру національного спротиву, частина з «вагнерівців» у Білорусі прибула до міста Гродно для підготовки провокацій на кордоні з Польщею та Литвою.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі заявляв, що бійці «ПВК Вагнер» його «напружують», тому що нібито хочуть атакувати Польщу.