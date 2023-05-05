Росія порушила права депортованих українських дітей – звіт ОБСЄ

Кремль намагається силою і назавжди змінити демографічний склад України.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що велика кількість українських неповнолітніх була переміщена до Росії та на окуповані Росією території в Україні, і Москва явно порушила інтереси цих дітей. Відповідний звіт , як повідомляє CNN, був опублікований у четвер, інформує ZN.ua .

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У звіті розглядалася ймовірна депортація Росією українських дітей з початку війни в лютому 2022 року.

Хоча група експертів не змогла визначити точну кількість дітей, депортованих російськими військами, «факт широкомасштабного переміщення українських дітей, здається, не заперечується ані Україною, ні Росією», – йдеться у звіті.

Українські чиновники повідомили експертам ОБСЄ, що оцінюють кількість викрадених дітей у 200-300 тисяч.

«Мали місце численні порушення прав депортованих до Російської Федерації дітей. Російська Федерація не лише явно неодноразово порушувала інтереси цих дітей, вона також позбавляла їх права на особистість, права на сім’ю, права на об’єднання з родиною, а також порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, дозвілля та участь у культурному житті та мистецтві, а також право на думку, совість і релігію, право на здоров’я та право на свободу та безпеку», – йдеться у документі авторства експертів ОБСЄ.

У звіті також зазначено, що трьома найпоширенішими причинами організованого переміщення дітей є «евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення або прийомної сім’ї та тимчасове перебування в так званих таборах відпочинку».

Команда експертів під керівництвом професора Вероніки Білкової, доктора Сесілі Геллествейт і доктора Еліни Штайнерте виявила, що захоплені російськими військами українські діти піддаються проросійським інформаційним кампаніям, які часто становлять цілеспрямоване перевиховання.

«Російська Федерація не робить жодних кроків для активного сприяння поверненню українських дітей. Скоріше навпаки — створює різноманітні перешкоди для родин, які прагнуть повернути своїх дітей», – додали експерти.

«Доповідь викрила ще більше огидних дій, здійснених за вказівкою російського керівництва. Намір Росії зрозумілий. Кремль намагається силою і назавжди змінити демографічний склад України», — заявила Дейрдре Браун, виконувачка обов’язків посла Великої Британії в ОБСЄ.

Наприкінці березня 2023 року Сполучені Штати та 44 інші країни ОБСЄ задіяли спеціальний механізм для розслідування ймовірних порушень прав людини Росією під час війни в Україні, зокрема, щодо примусового переміщення та депортації дітей Російською Федерацією.

За даними урядів США та кількох європейських країн, адміністрація президента Росії Владіміра Путіна реалізувала схему примусової депортації тисяч українських дітей до Росії, часто до мережі з десятків таборів, де неповнолітні проходять «політичне перевиховання».

Раніше в березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Путіна та ще однієї російської чиновниці, пов’язаної із цією примусовою депортацією.

ОБСЄ не має повноважень юридично карати Росію, якщо вона знайде докази військових злочинів і злочинів проти людства, але їхні факти можуть бути передані іншим органам, які мають такі повноваження.