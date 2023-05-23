Група африканських лідерів їде до України з мирною місією

Україна розширює зв'язки з країнами Африки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який розпочав друге турне країнами Африки, заявив, що африканські лідери хочуть приїхати до України з мирною місією. Про це він сказав в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Група африканських лідерів їде до України з мирною місією
© Facebook/Міністерство закордонних справ України

"До нас їде група африканських лідерів. У них станом на сьогодні немає мандату Африканського союзу, тобто вони не говоритимуть від імені всієї Африки, говоритимуть виключно від імені своєї групи. Це важлива деталь, яку потрібно враховувати", - наголосив Кулеба.

За його словами, Україна відкрита до діалогу з усіма, хто готовий розмовляти та шукати рішення для війни Росії проти України.

Глава української дипломатії також повідомив в Instagram, що візити до країн Африки важливі зокрема і для втілення «Формули миру» Володимира Зеленського.

"Африканський континент може здаватися для українців чимось далеким. Насправді ж Африка неоднорідна, вона живе сучасним життям. Ми, дипломати, приходимо в африканські країни, щоб відкрити двері. За нами за новими можливостями йтимуть інші державні органи, громадяни та бізнес", — написав Дмитро Кулеба.

Він зауважив про те, що у жовтні 2022 було перше в історії турне африканськими країнами.

"Тоді ми відвідали Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію. Це був початок ренесансу у відносинах між Україною та Африкою. Складний процес, який ми невпинно рухаємо вперед. Восени географія візиту включала країни Субсахарської Африки, а нині — держави у всіх частинах континенту — від півночі до півдня", - зазначив Кулеба.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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