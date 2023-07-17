Ще одна колона «вагнерівців» прибула у Білорусь

Найманці продовжують передислокацію у польові табори.

На територію Білорусі прибула ще одна колона найманців приватної військової компанії «Вагнер». Машини їдуть із російськими прапорами та символікою ПВК, пише моніторинговий проєкт «Беларускi Гаюн»

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У складі колони є близько двох десятків різноманітних машин: вантажівки, пікапи, фури, позашляховики, автобуси та будівельна техніка. Усі вони рухаються трасою М5 від Бобруйська до польового табору в селі Цель Осиповицького району Могильовської області, інформує ZN.ua .

Спостерігачі додають, що це щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула у Білорусь із 11 липня.