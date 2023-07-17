Ще одна колона «вагнерівців» прибула у Білорусь
Найманці продовжують передислокацію у польові табори.
На територію Білорусі прибула ще одна колона найманців приватної військової компанії «Вагнер». Машини їдуть із російськими прапорами та символікою ПВК,
У складі колони є близько двох десятків різноманітних машин: вантажівки, пікапи, фури, позашляховики, автобуси та будівельна техніка. Усі вони рухаються трасою М5 від Бобруйська до польового табору в селі Цель Осиповицького району Могильовської області, інформує
Спостерігачі додають, що це щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула у Білорусь із 11 липня.
Раніше у Державній прикордонній службі України зазначили, що кількість «вагнерівців» у Білорусі поки не несе загрози Україні, але вони можуть вчиняти провокації на кордоні. Водночас британська розвідка повідомила, що після невдалого «походу на Москву» в РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК «Вагнер».