Ще одна колона «вагнерівців» прибула у Білорусь

Найманці продовжують передислокацію у польові табори.

На територію Білорусі прибула ще одна колона найманців приватної військової компанії «Вагнер». Машини їдуть із російськими прапорами та символікою ПВК, пише моніторинговий проєкт «Беларускi Гаюн»

Ще одна колона «вагнерівців» прибула у Білорусь
© Бельцкий независимый портал

У складі колони є близько двох десятків різноманітних машин: вантажівки, пікапи, фури, позашляховики, автобуси та будівельна техніка. Усі вони рухаються трасою М5 від Бобруйська до польового табору в селі Цель Осиповицького району Могильовської області, інформує ZN.ua.

Спостерігачі додають, що це щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула у Білорусь із 11 липня.

Раніше у Державній прикордонній службі України зазначили, що кількість «вагнерівців» у Білорусі поки не несе загрози Україні, але вони можуть вчиняти провокації на кордоні. Водночас британська розвідка повідомила, що після невдалого «походу на Москву» в РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК «Вагнер».


Володимир Дедей, ZN.ua





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