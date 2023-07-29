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2023-07-29
Ще одна країна допоможе відновити історичні пам’ятки в Одесі, які постраждали від російських атак
Зокрема об’єктів, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО.
Греція буде допомагати у відновленні пам?яток архітектури Одеси, які постраждали внаслідок російських ракетних атак,
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Консул зауважив, що Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси. Зокрема об’єктів, які внесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
«Греція долучиться до відновлення пошкоджених пам'яток архітектури. Особливо це стосується будинків із грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі», - уточнив генеральний консул.
Нагадаємо, 23 липня РФ вчинила черговий акт вандалізму, обстрілявши Одесу та пошкодивши 29 пам’яток національного та місцевого значення.
Володимир Дедей, ZN.ua