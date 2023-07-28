27 липня запустили по Україні три ракети, щонайменше, одна влучила в ціль – Генштаб
Пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України.
Протягом минулої доби ворог завдав Україні три ракетних та 29 авіаційних ударів. Про це Генеральний штаб ЗСУ
У Генштабі також кажуть що російські війська здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.
Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, в ніч проти 28 липня, росіяни атакували Запорізьку область ударними безпілотниками та балістичними ракетами С-300.