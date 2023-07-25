США захищатимуть кожен дюйм НАТО: реакція Держдепу на заяви Лукашенка про «вагнерівців»

Чергові безвідповідальні заяви Лукашенка.

Сполучені Штати Америки відреагували на заяву самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка про те, що бойовики ПВК «Вагнер» погрожують вторгненням у Польщу, пише Укрінформ, інформує ZN.ua .

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Напередодні Лукашенка у розмові з очільником РФ Владіміром Путіним сказав, що вагнерівці почали його «напружувати» і заявили про похід на Захід: «Сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува».

Під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що такі вислови є одним із прикладів численних безвідповідальних коментарів Лукашенка. Натомість спікер підкреслив, що « США захищатимуть кожен дюйм території НАТО».

Раніше Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що заходи до яких долучаються найманці ПВК "Вагнера" на території Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску на населення України.