Найбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТО

Європейська народна партія ухвалила відповідний позиційний документ.

Правоцентристська група в Європейському парламенті — Європейська народна партія — ухвалила позиційний документ, в якому закликає НАТО закласти основу для вступу Києва в альянс у довгостроковій перспективі, інформує ZN.ua.

Найбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТО
© nato.int

«Група ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для надання Україні запрошення приєднатися до НАТО, а процес вступу розпочнеться після закінчення війни та буде завершений якнайшвидше», — йдеться в опублікованому документі.

На переконання ЄНП, яка є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи, цей крок зміцнить Альянс і стане подальшим кроком до сталого миру в Європі».

Автори декларації наголошують, що попередні безпекові рішення для України – від Будапештського меморандуму до висновків Бухарестського саміту НАТО – не запобігли повномасштабному вторгненню Росії, а постійне перебування країни у так званій сірій зоні лише заохочуватиме Москву в майбутньому знову вдатися до агресії.

На думку членів ЄНП, запрошення для України стати членом НАТО стане потужним сигналом для Путіна та «яструбів війни» в Кремлі та аргументом, щоб вони нарешті зрозуміли, що Україна більше не є в межах їхнього впливу.

Голова групи ЄНП Манфред Вебер заявив, що альянс повинен підготуватися до перспективи членства в ньому України щойно закінчиться війна.

«Ми не можемо уявити Україну поза європейською архітектурою безпеки після війни», — сказав Вебер, додавши, що «на самітах НАТО у Вільнюсі в липні та у Вашингтоні наступного року ми повинні виправити помилки минулого».

Україна подала запит на прискорений вступ до НАТО у вересні минулого року. Наразі Київ наполягає на тому, щоб на липневій зустріч альянсу в Литві союзники зробили конкретний публічний жест щодо наближення України до членства.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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