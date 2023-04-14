Війна в Україні може тривати кілька років — Моравецький

Він також прокоментував історію зі "зливом" секретних даних Пентагону.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не відкидає того, що війна, яку Росія сьогодні веде проти України, може тривати кілька років. Тож під час інтерв'ю NBC News він зазначив, що зараз ніхто не намагається вирахувати дату, всі лише слідкують за подіями на болі бою.

Війна в Україні може тривати кілька років — Моравецький
© Kancelaria Premiera/Krystian Maj/KPRM/flickr

"І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", – сказав Моравецький.

Політик додав, що, навіть попри нещодавній витік з Пентагону, він все ще довіряє американським спецслужбам.

"Це прикро, але такі речі, на жаль, трапляються", - прокоментував він ситуацію, додаючи, що Варшава підтримує часті контакти зі спецслужбами США.

Моравецький розповів, що сам він мав дві зустрічі з координатором цих служб - директором Національної розвідки Еврілом Гейнсом.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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