Перебування «вагнерівців» Білорусі не сприятимуть її стабільності – Держдеп США
У Держдепі не знають про місцеперебування Прігожина.
Присутність ПВК «Вагнера» в будь-якій країні не сприяла стабільності в ній, заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Це ж, за його словами, стосується і Білорусі, куди мають переміститися «вагнерівці» після невдалого «походу на Москву», інформує
«Я скажу, як ми вже говорили раніше, що рішення прийняти «Вагнера» в Білорусь було б ще одним знаком того, що режим Лукашенка стоїть на боці потреб та інтересів Владіміра Путіна, а не потреб свого народу. Присутність «Вагнера» ніколи не сприяла стабільності там, де вони йшли», –
Водночас він додав, що немає жодної оцінки того, де перебуває засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин.
Нагадаємо, «Беларускі Гаюн» повідомив, що літак глави ПВК «Вагнера» Євгєнія Прігожина приземлився у Білорусі 27 червня. А вже наступного дня «кухаря Путіна» нібито бачили у Росії. Де саме він знаходиться зараз - невідомо. Втім експерти вважають, що усі його найманці не доїдуть у РБ, як цього вимагають умови договору з Аляксандром Лукашенка. На думку ексочільника СЗР Миколи Маломужа, дехто з них таки підпише контракт з Міноборони РФ, дехто - піде у відставку, а хтось взагалі повернеться в Африку.