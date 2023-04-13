Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – Моравецький

За словами очільника польського уряду, Україна довела свою приналежність до вільного світу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні закликав надати Україні гарантії безпеки від НАТО на саміті Альянсу влітку. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"На мою думку, Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО, включно із безпековими гарантіями", – зазначив глава уряду Польщі.

Він підкреслив, що саміт НАТО, що пройде в липні у Вільнюсі, – "найкраще місце, аби зробити це".

“Я сподіваюся, що це станеться, але це буде непросто”, – додав прем’єр.

Моравецький переконаний, що Україна довела свою приналежність до вільного світу.

"Вони хочуть захищати наші цінності свободи, суверенітету, солідарності. Це - європейські та американські цінності", – підсумував польський урядовець.