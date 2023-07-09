Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка

Російські ЗМІ реагували на заколот у три етапи.

Після невдалої спроби «вагнерівців» та їхнього ватажка Євгєнія Прігожина здійснити «похід на Москву» російський президент Владімір Путін проводив публічні заходи, аби продемонструвати свою силу. Про це зазначили у британській розвідці, інформує ZN.ua.

Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка
© РИА Новости

У Міноборони Британії зазначили, що російські державні ЗМІ реагували на заколот ПВК «Вагнер» у три етапи. Вони майже напевно спочатку були здивовані заколотом і не готові до нього. У британській розвідці зазначили, що російське телебачення зберегло звичний розклад.

«Після придушення повстання російські державні ЗМІ намагалися «виправити» заяви про пасивність сил безпеки. Наративи пропагували ідею, що президент Владімір Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і прагнув об’єднати країну за президентом», – додали у розвідці.

Потім приблизно через тиждень держава почала применшувати значення ватажка ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина та заколоту, заплямувавши його характер. Канали «вагнерівців» у Telegram здебільшого замовкли, майже напевно через втручання держави/

«Навпаки, Путін взяв на себе надзвичайно помітні публічні заходи, майже напевно прагнучи продемонструвати силу», – підсумували у британській розвідці.





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