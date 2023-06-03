У разі перемоги України, Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм – Моравецький

Глава польського уряду назвав це "історичною можливістю".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у зверненні до учасників конгресу Polska Wielki Projekt ("Польща – великий проєкт") у Варшаві, заявив, що перемога Росії стане "смертельною небезпекою" для європейського континенту. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує ZN.ua.

У разі перемоги України, Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм – Моравецький
© Kancelaria Premiera/flickr

"Сьогодні для Європи існує насамперед одна смертельна загроза – перемога Росії, яка є антиподом усіх цінностей, що ми плекаємо, Росії, яка хоче не розвитку, а повернення до епохи імперського завоювання, не хоче нових технологій, лише старої брехні", – зазначив польський прем’єр.

Моравецький виступив із критикою Заходу, який "проспав пробудження" Росії після подій у Грузії та на Кавказі, а також репресій проти власного населення.

"Захід і надалі жив дурною надією на стабілізацію відносин. Коли Росія готувалася до поділу України, багато західних країн продовжували продавати їй зброю", – розповів політик, підкресливши, що ситуація змінилась лише після нападу РФ на Україну.

"Перед нами відкрилася історична можливість. Україна відновить свій суверенітет і свободу, а Польща відновить безпеку на своїх кордонах, а Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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