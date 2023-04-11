"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ

Російські війська і далі зосереджені в Бахмуті та його околицях, хоча 9 і 10 квітня, судячи з усього, продовжують зазнавати значних втрат. При цьому ЗСУ настільки виснажили окупантів, що Москва вимушена перекидати на цю ділянку свій Спецназ на ВДВ, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту дослідження війни, інформує ZN.ua .

© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Геолокаційні кадри, опубліковані в ці дні, показують, що окупанти незначно просунулися на північний захід від Хромового (2 км на захід від Бахмута), на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута, село назване на честь двох анархістів з Італії, які промишляли в Америці). [29]

Речник Східного управління полковник ЗСУ Сергій Череватий напередодні заявив, що російське ВДВ почали з’являтися в Бахмуті, ймовірно, для посилення звичайних сил, а не груп Вагнера. А командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ «Вагнера» настільки виснажили сили Вагнера, що російському військовому командуванню довелося відправити елементи спецназу і ВДВ до Бахмута.

Російські військові оглядачі стверджували, що російські війська наступали в північно-західному Бахмуті та в центральному Бахмуті біля залізниці 9 і 10 квітня. Milblogger 10 квітня заявив, що російські війська просунулися в центральному та південному Бахмуті. Глава Донецької Народної Республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив, що відвідав Бахмут і вручив нагороди «ДНР» бійцям «Групи Вагнера». Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки в Бахмуті та поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового.