"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ

Російські війська і далі зосереджені в Бахмуті та його околицях, хоча 9 і 10 квітня, судячи з усього, продовжують зазнавати значних втрат. При цьому ЗСУ настільки виснажили окупантів, що Москва вимушена перекидати на цю ділянку свій Спецназ на ВДВ, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту дослідження війни, інформує ZN.ua.
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Геолокаційні кадри, опубліковані в ці дні, показують, що окупанти незначно просунулися на північний захід від Хромового (2 км на захід від Бахмута), на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута, село назване на честь двох анархістів з Італії, які промишляли в Америці). [29]

Речник Східного управління полковник ЗСУ Сергій Череватий напередодні заявив, що російське ВДВ почали з’являтися в Бахмуті, ймовірно, для посилення звичайних сил, а не груп Вагнера. А командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ «Вагнера» настільки виснажили сили Вагнера, що російському військовому командуванню довелося відправити елементи спецназу і ВДВ до Бахмута.

Російські військові оглядачі стверджували, що російські війська наступали в північно-західному Бахмуті та в центральному Бахмуті біля залізниці 9 і 10 квітня. Milblogger 10 квітня заявив, що російські війська просунулися в центральному та південному Бахмуті. Глава Донецької Народної Республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив, що відвідав Бахмут і вручив нагороди «ДНР» бійцям «Групи Вагнера». Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки в Бахмуті та поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
СБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у БахмутіСБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у Бахмуті
Вибухи біля Мелітополя позбавили живлення залізничний вузол, яким РФ перекидає зброю – ФедоровВибухи біля Мелітополя позбавили живлення залізничний вузол, яким РФ перекидає зброю – Федоров
Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші МоравєцькийМи повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші Моравєцький
Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони ТуреччиниКиїв та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини
Ймовірно, вагнерівці у Бахмуті взяли тактичну паузу — аналітикиЙмовірно, вагнерівці у Бахмуті взяли тактичну паузу — аналітики
У ДПСУ заявили, що РФ перекидає з Білорусі підрозділи для участі у війні проти УкраїниУ ДПСУ заявили, що РФ перекидає з Білорусі підрозділи для участі у війні проти України
Ситуація в Бахмуті досягла крайньої точки: карта і заява генерала ВСУСитуація в Бахмуті досягла крайньої точки: карта і заява генерала ВСУ
У майже оточеному Бахмуті українські військові відтісняють російських окупантів: репортаж The New York TimesУ майже оточеному Бахмуті українські військові відтісняють російських окупантів: репортаж The New York Times
У ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавленняУ ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавлення
Последние новости
Подгружаем последние новости