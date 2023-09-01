Розвідка Естонії: ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони РФ, бо виснажили окупантів

Але там переконані, що захисникам буде дуже складно здобути оперативний успіх у вигляді перерізання сухопутного коридору до Криму.

Розвідка Естонії: ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони РФ, бо виснажили окупантів
© Скріншот ZN.UA

Найважливіші фронтові зміни в Україні зараз відбуваються біля Роботиного у Запорізькій області, південніше якого росіяни ледве утримують свої позиції, аналізують ситуацію у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії. Там вважають, що захисники змогли прорвати оборону ворога в цьому районі саме завдяки тому, що достатньою мірою виснажили російські сили, повідомляє ERR.

Як наслідок, зараз бойові дії розгортаються в районах сіл Новопрокопівка і Вербове. Позиції там окупанти ледве утримують. Тож для стабілізації ситуації російська сторона вирішила перекинути на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману та штурмову бригаду з бахмутського напрямку Донецької області, інформує ZN.ua.

"Ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів", - вважають в естонській розвідці.

Попри тактичний успіх, в Естонії вважають, що ЗСУ буде складно здобути успіх на оперативному рівні. Йдеться про перерізання сухопутного коридору до Криму.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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