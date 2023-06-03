РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною

Курсантів відрядили до західних кордонів РФ.

Військове керівництво РФ вирішило посилити державний кордон з Україною курсантами російських військових вишів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує ZN.ua.

РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною

Таке рішення окупанти, ймовірно, ухвалили на тлі останніх інцидентів у прикордонних з нашою країною регіонах РФ.

До кордону вже вирушили кілька сотень курсантів із гранатометами та стрілецькою зброєю.

"Військовим керівництвом РФ прийнято рішення щодо посилення держкордону курсантами вищих військових навчальних закладів. 31 травня близько 200 курсантів ІІІ курсу, озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами, уже відряджено до західного кордону РФ під приводом проходження стажування", – зазначили в Генштабі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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