РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною

Курсантів відрядили до західних кордонів РФ.

Військове керівництво РФ вирішило посилити державний кордон з Україною курсантами російських військових вишів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує ZN.ua .

Таке рішення окупанти, ймовірно, ухвалили на тлі останніх інцидентів у прикордонних з нашою країною регіонах РФ .

До кордону вже вирушили кілька сотень курсантів із гранатометами та стрілецькою зброєю.