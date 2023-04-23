Американський спецназ евакуював усіх співробітників посольства США в Судані

Операцію завершили в суботу.

Сили спеціальних операцій США евакуювали усіх працівників американського посольства з охопленого війною Судану, повідомив президент США Джо Байден, додавши, що Вашингтон призупиняє роботу свого посольства в країні, пише AP , інформує ZN.ua .

До спецоперації були залучені близько 100 військовослужбовців США на трьох вертольотах MH-47. Вони переправили повітряним транспортом усіх американських співробітників посольства, а це приблизно 70 людей, із зони посадки в посольстві до невідомого місця в Ефіопії. Ефіопія також надала підтримку в обльоті та дозаправці, повідомила під час брифінгу помічник держсекретаря у справах Африки Моллі Фі.

Командування США в Африці та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі підтримували контакти з обома ворогуючими фракціями до та під час операції, щоб переконатися, що сили США матимуть безпечний прохід для проведення евакуації.

«Вони співпрацювали настільки, що не стріляли по наших військовослужбовцях під час операції», — прокоментував цю співпрацю заступник держсекретаря США Джон Басс.

AP зазначає, що евакуації посольств, які проводяться американськими військовими, є відносно рідкісними і зазвичай відбуваються лише в екстремальних умовах. Повідомляється, що Байден наказав американським військам евакуювати персонал посольства після того, як отримав рекомендацію від своєї команди національної безпеки, і кінця боям не було видно.

Водночас в країні може перебувати ще приблизно 16 000 громадян США – саме стільки зареєстровані в посольстві в Судані. Цифра приблизна, тому що не всі американці реєструються в посольствах або повідомляють, коли вони від'їжджають.

Війна в Судані спалахнула 15 квітня між двома командирами, які лише 18 місяців тому спільно організували військовий переворот, щоб зірвати перехід країни до демократії. Мова йде про головнокомандувача збройних сил генерала Абдель-Фаттаха Бурхана і голову воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генерала Мохаммеда Хамдана Дагало.