Блінкен: Путін все ще вірить, що зможе пережити Україну та усіх, хто її підтримує

"Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту".

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що його країна продовжить підтримку України, а також закликав переконати російського президента Владіміра Путіна у тому, що він не зможе перемогти. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Блінкен: Путін все ще вірить, що зможе пережити Україну та усіх, хто її підтримує
© Deutsche Welle

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотному", – зазначив Блінкен під час Безпекового форуму Aspen.

За його словами, йдеться, передусім, про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7. Так, у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.

"Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту", – розповів глава американської дипломатії

Він зауважив, якщо в цьому плані відбудуться зміни в голові Путіна, то, можливо, РФ змінить свою позицію. "Зараз ми цього не бачимо", – додав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що засновник Вагнера Євгєній Прігожин має хвилюватися за свою безпеку, маючи на увазі низку загадкових смертей противників Кремля.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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