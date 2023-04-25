ЄС евакуював із Судану понад 1000 своїх громадян, включно з дипломатами

При цьому посол ЄС продовжує працювати в країні, охопленій війною.

Європейський Союз евакуював із Судану понад 1000 своїх громадян, зокрема 21 дипломата, повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС у Люксембурзі.

«Кілька днів ми намагалися вивезти наших людей з Судану. Це була складна, але успішна операція. Ми вивезли 21 свою людину, як і планували, і ще багато громадян Європейського Союзу з Судану. Я не можу вам надати зараз конкретну кількість, але це понад 1000 людей. Хочу подякувати особливо Франції за вивезення наших людей, а також за об’єднані зусилля багатьох країн, які евакуювали своїх громадян», - сказав він.

«Деякі з наших людей були поранені. Тож дипломатам неможливо продовжувати роботу. Наш посол буде залишатися там, але він не буде в Хартумі», - додав Боррель.

За його словами, під час евакуації ЄС комунікував з генералами двох ворожих сторін, і наразі спонукає сторони знайти політичне, а не військове рішення: «Ми не можемо дозволити, щоб Судан, густонаселена країна, вибухнув, тому що це спричинить шокові хвилі по всій Африці». Борель зазначив, що «все міжнародне співтовариство, включаючи країни-сусіди Судану, тиснуть на сторони конфлікту з метою зупинити війну».

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася третя за останні п’ять років спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в столиці країни - Хартумі - та інших ключових містах. RSF виступає за встановлення в країні демократії.

Внаслідок бойових дій в Судані загинуло вже близько 100 людей, ще кілька сотень зазнали поранень.