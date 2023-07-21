ПВК «Вагнера» найближчими днями розпустить усіх завербованих в’язнів на волю – британська розвідка

Але частина з них може піти на службу до регулярної армії.

Найближчими днями російська "Група Вагнера", ймовірно, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом. Вербування в'язнів за проектом "К" досягло піку на початку 2023 року, а контракти укладали на шість місяців. Мова йде про щонайменше 40 000 чоловіків, заявляють аналітики управління розвідки Великої Британії, інформує ZN.ua .

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За прогнозом експертів, значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу як професійні контрактники. Тим часом вербуванням в’язнів надалі уже вербуватиме Міноборони Росії.

«Кінець схеми позначає важливий момент в історії «Вагнера» та війни Росії в Україні. Солдати, які прийшли до війська за «Проектом К», дозволили Росії захопити Бахмут, одну з небагатьох її нещодавніх перемог», - зазначають британські розвідники.

З іншого боку проект перетворив "Вагнера" на організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента РФ Владіміра Путіна.

«Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 000 призовників-засуджених», - додають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2023.



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/ZMjcLSW7rq — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 21, 2023

Російські журналісти-розслідувачі на днях повідомили, що більшість колишніх ув'язнених з-поміж найманців «Вагнера» зараз перебувають у готелях Анапи в очікуванні помилування або закінчення контракту. Деяких найманців з-поміж ексв'язнів відпустять до закінчення контракту з ПВК, коли їм прийде указ про помилування. Після повернення додому засуджені зможуть обрати: залишитися вдома на волі чи поїхати до Білорусі чи Африки у складі ПВК.