ПВК «Вагнера» найближчими днями розпустить усіх завербованих в’язнів на волю – британська розвідка

Але частина з них може піти на службу до регулярної армії.

Найближчими днями російська "Група Вагнера", ймовірно, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом. Вербування в'язнів за проектом "К" досягло піку на початку 2023 року, а контракти укладали на шість місяців. Мова йде про щонайменше 40 000 чоловіків, заявляють аналітики управління розвідки Великої Британії, інформує ZN.ua.

ПВК «Вагнера» найближчими днями розпустить усіх завербованих в’язнів на волю – британська розвідка
© Telegram-канал «ZERGULIO»

За прогнозом експертів, значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу як професійні контрактники. Тим часом вербуванням в’язнів надалі уже вербуватиме Міноборони Росії.

«Кінець схеми позначає важливий момент в історії «Вагнера» та війни Росії в Україні. Солдати, які прийшли до війська за «Проектом К», дозволили Росії захопити Бахмут, одну з небагатьох її нещодавніх перемог», - зазначають британські розвідники.

З іншого боку проект перетворив "Вагнера" на організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента РФ Владіміра Путіна.

«Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 000 призовників-засуджених», - додають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tHEeJ68cdx

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/ZMjcLSW7rq

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 21, 2023

Російські журналісти-розслідувачі на днях повідомили, що більшість колишніх ув'язнених з-поміж найманців «Вагнера» зараз перебувають у готелях Анапи в очікуванні помилування або закінчення контракту. Деяких найманців з-поміж ексв'язнів відпустять до закінчення контракту з ПВК, коли їм прийде указ про помилування. Після повернення додому засуджені зможуть обрати: залишитися вдома на волі чи поїхати до Білорусі чи Африки у складі ПВК.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти УкраїниFT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти України
РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідкаРФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів — британська розвідка
В РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК «Вагнер» – британська розвідкаВ РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК «Вагнер» – британська розвідка
Офіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка БританіїОфіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка Британії
Британська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУБританська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУ
Ворог горить: Сирський показав, як працює аеророзвідка на сватівському напрямкуВорог горить: Сирський показав, як працює аеророзвідка на сватівському напрямку
В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідкаВ Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка
Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідкаПісля заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка
Росія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідкаРосія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідка
РФ створила військово-морський округ в окупованому Маріуполі, який командуватиме вісьмома кораблями – британська розвідкаРФ створила військово-морський округ в окупованому Маріуполі, який командуватиме вісьмома кораблями – британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости