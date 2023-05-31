Фукуяма: Не можна толерувати завищене уявлення росіян про себе і про те, що їм дозволено. Це небезпечно для усіх

Це люди, які, попри те, що у них немає туалетів та водопостачання в будинках, впевнені, що Захід їм заздрить.

Те, що весь російський народ живе у власному інформаційному всесвіті, є великою проблемою, наголошує американський політичний філософ Френсіс Фукуяма. Під час інтерв'ю NV він прокоментував почуття ресентименту - ворожості, безсилої заздрості - яке керує Владіміром Путіним та всім російським народом, інформує ZN.ua .

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Все це тому, що росіяни вважають себе "великою державою, яка може впливати на світ, і яку люди повинні слухати, боятися і поважати". Проте насправді після розпаду СРСР громадяни РФ не можуть себе так почувати, додав філософ.

"Одна з найбільш шкідливих речей, які були сказані про росіян, це коли Барак Обама назвав Росію просто регіональною державою. Вони зрозуміли, що більше не є глобальною державою, і це дуже зачепило самооцінку росіян, які вважали себе однією з двох великих держав, - відзначив Фукуяма. - Якщо люди мають таке завищене уявлення про себе і про те, що їм дозволено робити у світі, то це не можна толерувати. Це занадто небезпечно для всіх нас".

До того ж у власному інформаційному просторі живе весь російський народ, а не лише президент Путін, додав філософ.

"Я розмовляв з російським другом, який був змушений покинути свою країну після 24 лютого, і він розповідав, що приблизно 35?40% російських домогосподарств не мають туалетів, у них немає водопроводу всередині приміщень. Він був у селі, дуже бідному, і місцеві казали, що, на їхню думку, європейці ображаються на них і заздрять їм, тому що вони живуть набагато краще, ніж будь-хто в Європі, - розповів Фукуяма. - Це село, яке не має туалетів у приміщенні. Тож, якщо ви маєте таку інформацію про світ, то ваше ставлення до Європи, до Сполучених Штатів, до інших людей ззовні буде дуже викривленим. І, на жаль, я думаю, що багато росіян зараз живуть саме так".