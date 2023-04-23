Американський генерал розкритикував підготовку України та Заходу до війни з росією: "Недостатньо було зроблено за 8 років"

Напад росії на Україну є результатом провалу політики стримування, Захід не був об'єднанним, а Україна не була готова

Про це заявив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

"Варіант тотальної війни США проти росії можливий, якщо виявиться, що ми до нього не готові. Це ж "теорія тиранів" і їхній погляд на життя - демонструвати адресатові свої погрози і свою здатність завдавати стільки бою йому, щоб він побачив, що втручатися не варто.

Те, що зараз відбувається в Україні - результат провалу політики стримування, Захід не був об'єднанним, а Україна не була готова. Будьмо чесними, я думаю, що багато українців знають, що Україна не робила достатньо зусиль впродовж цих 8 років після першого вторгнення у 2014 році для того, щоб бути сильною та готовою. Тепер ми маємо справу із результатами.

То ж тепер Ал'янс хоче переконатися, що не існує сум'яття або помилкових оцінок зі сторони росії, що НАТО не готовий. Таке стримування ворога є дорогим, але навіть і близько не таким дорогим як провал у вигляді війни", - каже Бен Ходжес.