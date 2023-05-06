Мирні переговори між ворогуючими сторонами в Судані мають відбутися сьогодні – AFP

Активні бойові дії тривають у Судані вже четвертий тиждень.

У суботу вранці по столиці Судану були завдані повітряні удари – за кілька годин до того, як ворогуючі сторони мають зустрітися в Саудівській Аравії для перших прямих переговорів, повідомляє AFP .

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Сотні людей загинули з початку активної фази конфлікту 15 квітня між фактичним лідером Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, який очолює регулярну армію, і його заступником, який став його суперником – Мохаммедом Хамданом Дагло, який командує потужними воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

У ході бойових дій військові літаки бомбардують цілі в Хартумі, а війська двох протиборчих генералів беруть участь в інтенсивних вуличних боях у місті з п'ятимільйонним населенням. За три тижні було укладено кілька перемир'їв, але жодне з них не було дотримано.

США і Саудівська Аравія спільно заявили, що армія і RSF проведуть прямі переговори в Джидді в суботу, назвавши їх "попередніми переговорами".

"Королівство Саудівська Аравія і Сполучені Штати закликають обидві сторони взяти до уваги інтереси суданської нації та її народу і активно долучитися до переговорів, спрямованих на припинення вогню і припинення конфлікту", - йдеться в заяві.

Суданські офіційні особи повідомили, що обидві сторони направляють переговірників до Джидди, але RSF ще не підтвердили по офіційним каналам, що їхні представники візьмуть участь у переговорах.

У суботу вранці, навіть після того, як армія підтвердила, що її представники прямують до Джидди, свідки повідомили, що військові літаки наносили удари по різних частинах суданської столиці.