Британія евакуювала посольство в Судані

Всі дипломати покинули країну завдяки спеціальній військовій місії.

Британські дипломати та їхні родини були евакуйовані з Судану після значної ескалації насилля в країні. Про це у Twitter заявив глава британського уряду Ріші Сунак, інформує ZN.ua.

Британія евакуювала посольство в Судані
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"Збройні сили Великої Британії завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх родин із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства. Я віддаю належне самовідданості наших дипломатів і хоробрості військовослужбовців, які проводили цю важку операцію", - написав прем’єр-міністр.

Сунак також додав, що Британія продовжує вживати всіх заходів, щоб припинити кровопролиття в Судані та забезпечити безпеку британських громадян, які залишаються в країні.

"Я закликаю сторони скласти зброю та запровадити негайне гуманітарне припинення вогню, щоб забезпечити можливість цивільним особам залишити зони конфлікту", - зазначив він.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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