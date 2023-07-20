Великобританія зняла санкції з російського бізнесмена Тінькова

Минулого року бізнесмен відмовився від російського громадянства.

Великобританія зняла санкції із російського бізнесмена Олега Тінькова. Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує ZN.ua .

Як зазначається у повідомленні відомства, яке відповідальне за застосування санкцій – OFSI - з 20 липня з Тинькова знято заморожування активів та заборону на надання трастових послуг.

Нагадаємо, за липень це вже другий випадок виведення із російського сегменту британського списку санкцій. Так, 6 липня санкції було знято з Лева Хасіса, який до лютого 2022 року був першим заступником голови Ощадбанку, а потім залишив РФ .

Найбільшим активом Тінькова в РФ була частка в банку на його честь - "Тінькофф". У квітні 2022 року він продав свій пакет, а у жовтні того ж року заявив про відмову від російського громадянства.

Раніше повідомлялося, що колишній власник одного з найбільших у Росії банків "Тінькофф Банку" Олег Тіньков написав листа до Міністерства закордонних справ Великобританії, в якому просить виключити його із списку санкцій через те, що він "виїхав з Росії і не підтримує режим Путіна ".