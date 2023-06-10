Велика Британія вперше звинуватила Іран у постачанні Росії боєприпасів

Британія погоджується з оцінкою США.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі звинуватив Іран у постачанні боєприпасів Росії, які вона використовує у війні в Україні. Це перше подібне звинувачення з боку британського уряду, інформує ZN.ua .

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«Іран надає Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства мирних жителів в Україні. Натомість Росія надає Ірану передові військові технології, фінансову підтримку та поради, які режим може використовувати, щоб погрожувати нашим партнерам на Близькому Сході та придушити протести", - сказав глава британської дипломатії, передає Sky News .

Раніше Сполучені Штати оприлюднили нові дані розвідки, які доводять, що Іран постачав Росії сотні смертоносних безпілотників.