Велика Британія та Іспанія виступили проти передачі Україні касетних боєприпасів

Ці країни підписали конвенцію про невикористання цього виду зброї.

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну в оборонній війні з Росією, але не схвалює використання касетних боєприпасів, заявив у суботу прем'єр-міністр Ріші Сунак. Глава британського уряду прокоментував рішення президента США Джо Байдена передати таку зброю Україні, інформує ZN.ua .

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Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія «підписала конвенцію, яка забороняє виробництво або застосування касетних боєприпасів та перешкоджає їх використанню».

«Ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми робимо це, поставляючи важкі бойові танки і останнім часом зброю дальньої дії, і ми сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну. Акт варварства Росії завдає невимовних страждань мільйонам людей, заявив прем'єр-міністр Великої Британії, який у понеділок зустрінеться з Байденом у Лондоні, передає Sky News .

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес також заявила, що Україна має оборонятися без застосування забороненої зброї.

«Ні» касетним боєприпасам і «так» законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна провадитися касетними снарядами», – заявила глава іспанського оборонного відомства.

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що рішення про передачу касетних боєприпасів Україні було дуже важким, але, за його оцінкою, Києву ці боєприпаси потрібні, щоб перешкодити Росії зупинити контрнаступ. У Білому домі зазначили, що українська влада зобов'язалася мінімізувати ризик для мирних жителів у разі застосування такої зброї.