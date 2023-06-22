Клеверлі: Велика Британія підтримає прискорений вступ України до НАТО

Якщо наша держава фактично пропустить План дій щодо членства, це поставить її в одну категорію з новим членом Альянсу Фінляндією.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, на Конференції з питань відновлення України у Лондоні, заявив, що його країна має намір підтримати прискорений вступ нашої держави. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

Глава дипломатичного відомства зазначив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки і поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах. Якщо Україна фактично пропустить цей етап, це поставить її в одну категорію з новим членом НАТО Фінляндією. На противагу цьому, Північна Македонія 20 років виконувала ПДЧ до свого вступу в 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", – наголосив міністр.

"Реформа їхніх збройних сил відбувається під час участі в конфлікті. Я думаю, що позиція Великої Британії була б дуже, дуже прихильною, якби ми відійшли від ПДЧ, визнавши, що цього не вимагалося від Швеції та Фінляндії, а українці своїми діями на полі бою продемонстрували відданість реформуванню збройних сил відповідно до вимог членства в НАТО", – додав він.

За його словами, всі союзники по НАТО це визнають.

Раніше ЗМІ повідомляли, що останні заяви керівництва Франції дають підстави вважати, що Париж підтримуватиме Київ у його шляху до НАТО.