Британія та партнери нададуть Україні пакет ППО на понад 100 млн євро – Воллес

Також готуються інші пакети підтримки від держав Заходу.

Велика Британія та інші держави Європи нададуть 92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 117 мільйонів євро) на великий пакет протиповітряної оборони для України. Нову підтримку анонсував британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляється на сайті британського уряду за підсумками засідання міністрів країн [blink title="Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства" headinfo=""]Багатонаціональні експедиційні сили під проводом Британії. До них також входять Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція і Норвегія.[/blink] (JEF), інформує ZN.ua .

Фото іллюстративне © Raytheon

Там уточнили, що гроші будуть виділені через Міжнародний фонд для України (IFU) протягом найближчих місяців на закупівлю радарів для захисту неба від російських ударів, а також зброї та "значної" кількості боєприпасів. Мета в посиленні спроможностей нашої держави захищати критично важливу інфраструктуру, мирних жителів і військових на передовій.

"JEF об’єднують країни-однодумці, які віддані справі збереження безпеки та стабільності в Північній Європі, і надають постійну підтримку Україні. Велика Британія внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів у Міжнародний фонд для України, і разом із союзниками та партнерами, через фонд ми надаємо пакет протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свою критичну національну інфраструктуру та захиститися від невибіркових російських повітряних ударів", – заявив Бен Воллес.

В уряді додали, що Міжнародний фонд для України має забезпечити безперервне постачання військової підтримки ЗСУ протягом 2023 року та надалі за рахунок внесків партнерів. Раніше у фонд перерахували ще 520 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 607 млн євро) Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва.

Як зазначається, передача засобів ППО стане першим із п’яти очікуваних пакетів допомоги в межах другого раунду закупівель IFU. Через фонд уже придбали, зокрема, партію розвідувальних та ударних дронів, які Україна отримає влітку цього року.