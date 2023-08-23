Велика Британія визнає ПВК Вагнера терористичною організацією — Financial Times

Це станеться найближчими тижнями.

Велика Британія у найближчі тижні визнає групу Вагнера терористичною організацією, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в уряді, інформує ZN.ua .

© РИА Новости

Очікується, що міністр внутрішніх справ Суелла Брейверман незабаром оголосить про це відповідно до передбачених ухваленим у 2000 році Законом про боротьбу з тероризмом повноважень.

Цей крок йде слідом за звинуваченнями з боку депутатів у бездіяльності уряду, причому одна міжпартійна група парламентарів минулого місяця назвала підхід Великої Британії до боротьби із ПВК Вагнера «надзвичайно незадовільним».

Британія вже ввела санкції проти групи Вагнера, її засновника Євгена Пригожина та низки командирів приватної військової компанії.

Серед тих, хто вже увійшов до списку, є офіційні особи та підставні компанії Вагнера, яких звинувачують в участі у найкривавіших бойових діях Росії в Україні та вчиненні численних військових злочинів. Найманці також, ймовірно, є відповідальними за страти, тортури та розпалювання нестабільності в країнах Африки.

Однак заборона йде далі, ніж санкції, фактично забороняючи організацію відповідно до законодавства Великобританії та визнаючи її членство, підтримку, допомогу або використання логотипу цієї групи кримінальним злочином.

Більшість пов’язаних із забороною злочинів передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, яке може бути винесене разом із штрафом або замість нього.

Заборона Вагнера поставить його у Британії в одну юридичну категорію із Аль-Каїдою, ІДІЛом та Хізбаллой. Фінансові активи групи будуть визнані власністю терористів і можуть бути не лише заморожен, але й заарештовані.

У липні комітет із закордонних справ Палати громад заявив, що уряд упродовж майже десяти років недооцінював ПВК і закликав міністрів заборонити групу.

Фахівці вважають, що визнання урядом Великої Британії російської приватної військової компанії Вагнера терористичною організацією створить нові перешкоди для діяльності ворожих найманців та спростить процес доведення в суді причетності організації до актів тероризму на території України.