Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр

Окупанти майже повністю зайняли місто.

Ситуація в Бахмуті станом на 20 травня складна, проте українські захисники продовжують тримати оборону. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram , інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", - повідомила чиновниця.

За даними заступниці міністра, нині українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Як відомо, район "Літак" знаходиться на в'їзді в місто з боку Часового Яру. На цій ділянці бої тривають вже майже пів року, однак раніше російські окупанти не мали там значного успіху.

Виходячи з заяв Ганни Маляр, можна допустити, що ЗСУ залишили багатоквартирну забудову в західній частині міста, що прилягає до населеного пункту Хромове. Про подальші дії Сил оборони України не повідомляється.