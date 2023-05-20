Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр

Окупанти майже повністю зайняли місто.

Ситуація в Бахмуті станом на 20 травня складна, проте українські захисники продовжують тримати оборону. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, інформує ZN.ua.

Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", - повідомила чиновниця.

За даними заступниці міністра, нині українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Як відомо, район "Літак" знаходиться на в'їзді в місто з боку Часового Яру. На цій ділянці бої тривають вже майже пів року, однак раніше російські окупанти не мали там значного успіху.

Виходячи з заяв Ганни Маляр, можна допустити, що ЗСУ залишили багатоквартирну забудову в західній частині міста, що прилягає до населеного пункту Хромове. Про подальші дії Сил оборони України не повідомляється.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян СШАРосія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США
Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІГолова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ
У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дімУ найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог зміщує акцент з війни на політику – Ганна МалярВорог зміщує акцент з війни на політику – Ганна Маляр
Перегріта тема контрнаступу шкодить ЗСУ, проте лякає ворогів – Ганна МалярПерегріта тема контрнаступу шкодить ЗСУ, проте лякає ворогів – Ганна Маляр
Українські ракетники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-300 – ГенштабУкраїнські ракетники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-300 – Генштаб
Представники російської еліти не хочуть похитнутися разом із владою РФ – Ганна МалярПредставники російської еліти не хочуть похитнутися разом із владою РФ – Ганна Маляр
Російські окупанти просунулися в Мар’їнці, фактично до центру – МалярРосійські окупанти просунулися в Мар’їнці, фактично до центру – Маляр
Українські захисники під Бахмутом беруть у полон окупантів — МалярУкраїнські захисники під Бахмутом беруть у полон окупантів — Маляр
Міноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУМіноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУ
Українці у сервісних центрах МВС можуть отримати послуги із закордонним паспортомУкраїнці у сервісних центрах МВС можуть отримати послуги із закордонним паспортом
Стріляти росіянам є чим: Маляр закликала не вірити ворожим зверненням у соцмережахСтріляти росіянам є чим: Маляр закликала не вірити ворожим зверненням у соцмережах
Німецький суд дозволив українські прапори біля меморіалів 8 і 9 травняНімецький суд дозволив українські прапори біля меморіалів 8 і 9 травня
Последние новости
Подгружаем последние новости