Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»

Президент України заявив, що росіянам не вдалося оточити місто.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові перебувають у Бахмуті і виконують там поставлені завдання. За його словами, росіяни не змогли оточити місто, інформує ZN.ua.

Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»
© Сайт президента України

«Сьогодні українські військові виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони перебувають у Бахмуті. У яких точках ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплено сьогодні Російською Федерацією. Жодних двох чи трьох тлумачень цьому не може бути», – заявив Зеленський.

Він запевнив, що розуміє ситуацію у місті. Проте ділитися тактикою українських військових президент не може.

«У нас немає простих запитань та відповідей. Але ми тримаємось завдяки мужності наших воїнів. Ми не кидаємо наших людей вмирати. Я розумію, що там відбувається і для чого. Я не можу ділитися тактикою наших військових, але країна, яка в десятки разів більше не може нас перемогти», – заявив Зеленський під час пресконференції в Японії на полях «Великої сімки».

Президент додав, що «найважче, якби в Бахмуті люди були в оточенні».

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом прокоментував ситуацію щодо Бахмута. Згодом його речник Сергій Никифоров заявив, що своїми словами президент не підтвердив захоплення міста росіянами, а, навпаки, спростував.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами окупантів, проте українські військові продовжують утримувати позиції в південно-західній частині міста.

При цьому заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни не змогли оточити Бахмут та втратили частину важливих висот навколо міста. За її словами, українські військові взяли місто у напівоточення.





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули мируЗеленський, виступаючи на зустрічі G7, анонсував перший саміт Формули миру
Зеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у ЯпоніїЗеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у Японії
Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної КореїЗеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Зеленський зустрінеться з прем'єром Індії Моді — ЗМІЗеленський зустрінеться з прем'єром Індії Моді — ЗМІ
Швейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти УкраїниШвейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти України
Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – ЗеленськийПонад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости