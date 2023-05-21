Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»

Президент України заявив, що росіянам не вдалося оточити місто.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові перебувають у Бахмуті і виконують там поставлені завдання. За його словами , росіяни не змогли оточити місто, інформує ZN.ua .

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«Сьогодні українські військові виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони перебувають у Бахмуті. У яких точках ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплено сьогодні Російською Федерацією. Жодних двох чи трьох тлумачень цьому не може бути», – заявив Зеленський.

Він запевнив, що розуміє ситуацію у місті. Проте ділитися тактикою українських військових президент не може.

«У нас немає простих запитань та відповідей. Але ми тримаємось завдяки мужності наших воїнів. Ми не кидаємо наших людей вмирати. Я розумію, що там відбувається і для чого. Я не можу ділитися тактикою наших військових, але країна, яка в десятки разів більше не може нас перемогти», – заявив Зеленський під час пресконференції в Японії на полях «Великої сімки».

Президент додав, що «найважче, якби в Бахмуті люди були в оточенні».

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом прокоментував ситуацію щодо Бахмута. Згодом його речник Сергій Никифоров заявив, що своїми словами президент не підтвердив захоплення міста росіянами, а, навпаки, спростував.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами окупантів, проте українські військові продовжують утримувати позиції в південно-західній частині міста.

При цьому заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни не змогли оточити Бахмут та втратили частину важливих висот навколо міста. За її словами, українські військові взяли місто у напівоточення.