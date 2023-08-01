Україні вирішувати, як вести цю війну – Держдепартамент США, коментуючи атаку дронів на "Москва-Сіті"

Там також вказали, що саме цивільна інфраструктура України постійно стає ціллю Росії.

Сполучені Штати Америки не заохочують завдання ударів за межами української території та не допомагають їх здійснювати, однак залишають право Україні самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, інформує ZN.ua .

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"Україні вирішувати, як вести цю війну" – сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримує Вашингтон атаки, подібні тій, що була здійснена на діловий центр "Москва-Сіті" вночі 30 липня.

Журналіст також натякнув, що наша держава прагне атакувати мирні цілі такі, як "Москва-Сіті". Метью відповів: "Коли справа доходить до ударів по цивільних центрах, то це українська цивільна інфраструктура стає ціллю знову і знову. Українське цивільне населення було вбито на цій війні. Школи, лікарні, житлові будинки… Я можу продовжувати список…"