У Бахмуті втрати ворога є часом у десять разів вищими, ніж в українців – Маляр

Заяви росіян про те, що в Україні не шкодують життя військових є вкиданням

Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі, ніж в Українців. Бувають дні, коли різниця сягає 10-ти разів. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Відтак заяви росіян, нібито українське військове командування не шкодує життя військових, є абсолютно безпідставними. Вони є нічим іншим, як черговою інформаційно-психологічною операцією, сконцентрованою на темі Бахмута.

«Мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства», – каже заступниця міністра.

Вона підкреслює, що збереження життя українських бійців є пріоритетом для військового командування. Саме цим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій.

«Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль, – підкреслила Ганна Маляр. – Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території».

«На жаль – це війна, і без втрат оборона неможлива», – додала заступниця міністра.