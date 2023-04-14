У Бахмуті втрати ворога є часом у десять разів вищими, ніж в українців – Маляр

Заяви росіян про те, що в Україні не шкодують життя військових є вкиданням

Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі, ніж в Українців. Бувають дні, коли різниця сягає 10-ти разів. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua.

У Бахмуті втрати ворога є часом у десять разів вищими, ніж в українців – Маляр
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Відтак заяви росіян, нібито українське військове командування не шкодує життя військових, є абсолютно безпідставними. Вони є нічим іншим, як черговою інформаційно-психологічною операцією, сконцентрованою на темі Бахмута.

«Мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства», – каже заступниця міністра.

Вона підкреслює, що збереження життя українських бійців є пріоритетом для військового командування. Саме цим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій.

«Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль, – підкреслила Ганна Маляр. – Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території».

«На жаль – це війна, і без втрат оборона неможлива», – додала заступниця міністра.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"
Немає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – ЖарінНемає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – Жарін
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ відклали контрнаступ, але продовжують шукати слабкі місця в обороні ворогаЗСУ відклали контрнаступ, але продовжують шукати слабкі місця в обороні ворога
Російська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – ІгнатРосійська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – Ігнат
Росія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітикиРосія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітики
Ахметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 рокахАхметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках
"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ
До України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — ІгнатДо України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — Ігнат
Українська авіація стала козирем в захисті від ворога – командувач Повітряних силУкраїнська авіація стала козирем в захисті від ворога – командувач Повітряних сил
Україні загрожує демографічна криза: скільки українців працюватиме і сплачуватиме податкиУкраїні загрожує демографічна криза: скільки українців працюватиме і сплачуватиме податки
СБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у БахмутіСБУ долучилася до великодньої толоки, "прибравши" у Бахмуті
СБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українцівСБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українців
Последние новости
Подгружаем последние новости