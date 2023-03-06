У майже оточеному Бахмуті українські військові відтісняють російських окупантів: репортаж The New York Times
Українські десантно-штурмові бригади минулими вихідними пішли в атаку, інформує
Після місяців жорстокої боротьби останніми днями здавалося, що бій за Бахмут досягає кульмінації,
Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті стикаються з ризиком оточення, та здавати Бахмут ще не готові. До того ж ЗСУ відбили російські війська від останньої головної магістралі, яка веде до міста. Це зберегло як лінію постачання, так і шлях виходу для українських військових, якщо буде рішення відступити.
«Я впевнений, що Бахмут витримає», – сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бойові дії в Бахмуті. «У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування».