У майже оточеному Бахмуті українські військові відтісняють російських окупантів: репортаж The New York Times

Українські десантно-штурмові бригади минулими вихідними пішли в атаку, інформує ZN.ua.

У майже оточеному Бахмуті українські військові відтісняють російських окупантів: репортаж The New York Times
© The New York Times

Після місяців жорстокої боротьби останніми днями здавалося, що бій за Бахмут досягає кульмінації, пише The New York Times. Російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Та у вихідні сотні українських військових пішли у контрнаступ, атакуючи з землі та обстрілюючи позиції росіян артилерією з навколишніх пагорбів.

Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті стикаються з ризиком оточення, та здавати Бахмут ще не готові. До того ж ЗСУ відбили російські війська від останньої головної магістралі, яка веде до міста. Це зберегло як лінію постачання, так і шлях виходу для українських військових, якщо буде рішення відступити.

«Я впевнений, що Бахмут витримає», – сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бойові дії в Бахмуті. «У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування».


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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