У ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавлення

Аналітики Інституту вивчення війни США вважають, що російські підрозділи з тактики оточення Бахмута перейшли до тактики вичавлення з міста підрозділів захисників. Про це сказано в останньому зведенні ISW.

"Схоже, що російські війська тимчасово зменшили зусилля з оточення Бахмута з південного заходу та північного сходу і, можливо, замість цього зосередилися на тому, щоб змусити українські сили вийти з міста, сконцентрувавшись на північно-східному наступі", - сказано в повідомленні.

Ймовірно, що зараз головна ціль військ ворога - аби захисники відступили по трасі Т0504. Аналітики вважають, що це може зменшити зусилля загарбників з оточення міста.

"Подвійне оточення Бахмута, ймовірно, вимагатиме додаткового залучення живої сили та техніки, і російські війська можуть мати намір уникнути подальших витрат, пов'язаних з потенційним оточенням", - повідомляється у звіті ISW.