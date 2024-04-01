Болгарія і Румунія приєдналися до Шенгенської зони, але поки з обмеженнями

З сьогоднішнього дня, 31 березня, Болгарія та Румунія офіційно вступили до Шенгенської зони. — Про це повідомляє сайт Obozrevatel із посиланням на офіційний сайт Европейської комісії. Прикордонний контроль на в'їзді та виїзді з цих країн до інших країн Шенгенської зони повітряним чи водним транспортом скасовано.

Болгарія і Румунія приєдналися до Шенгенської зони, але поки з обмеженнями

Проте на сухопутних кордонах з іншими країнами Євросоюзу контроль на певний час збережеться. Рішення про його скасування має ухвалити Рада ЄС, і як зазначає Єврокомісія, це буде зроблено «у розумні терміни».

Наразі Австрія виступає проти скасування контролю; переговори тривають. Саме Австрія раніше блокувала вступ згаданих країн до зони.

Шенгенська зона включає в себе 29 країн, які приєдналися до однойменної угоди. Зона була створена спеціально для подорожей між країнами без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах.

З 27 країн ЄС 25 входять до Шенгенської зони. З двох членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони, Кіпр юридично зобов'язаний приєднатись до цієї зони в майбутньому; Ірландія заявила. що зберігає право на неучасть.

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія не є членами ЄС, але підписали угоди про приєднання до Шенгенської угоди і є членами Шенгенської зони. Крім того, Монако, Сан-Марино та Ватикан, які зберігають відкриті кордони зі своїми сусідами, вважаються де-факто членами Шенгенської зони.





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