Міністр економіки Німеччини: Індія не може залишатися нейтральною, поки триває війна

Німецький політик закликав країну "знайти чіткі слова".

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек звернувся до Індії із закликом не бути нейтральними і засудити повномасштабну агресію Росії на території України. Про це повідомляє DW, інформує ZN.ua.

Міністр економіки Німеччини: Індія не може залишатися нейтральною, поки триває війна
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Габек наголосив, що "не можна залишатися нейтральними, коли існує несправедливість" і додав, що "завжди є агресор і є жертва, і якщо ви говорите, мовляв, "я не розрізняю агресора і жертву", то в певному сенсі не відображаєте реальну ситуацію".

Віцеканцлер підкреслив, що поважає індійські "традиції та партнерство з Росією", однак вважає, що країна не може залишатися нейтральною, поки триває війна.

"Я був би дуже радий, і це навіть допомогло б нашим відносинам, якби Індія принаймні знайшла б чіткі слова і сказала, що це агресія, це одностороння агресія, це війна Путіна", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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