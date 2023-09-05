ЗСУ поки не спостерігають підготовки окупантів до зими — ОК "Південь"

Гуменюк зазначила, що у військових РФ ускладнена логістика.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові нині не спостерігають масової підготовки військ РФ до зими, можливо через те, що в окупантів ускладнена логістика, повідомляє "Укріфнорм".

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"Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо", - наголосила Гуменюк, інформує ZN.ua .

За її словами, російські окупанти вивчають обстановку та хочуть зрозуміти, на який рубіж потрібно постачати зимового устаткування, оскільки окупанти нині не знають, де залишаться до зими.