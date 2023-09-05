ЗСУ поки не спостерігають підготовки окупантів до зими — ОК "Південь"

Гуменюк зазначила, що у військових РФ ускладнена логістика.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові нині не спостерігають масової підготовки військ РФ до зими, можливо через те, що в окупантів ускладнена логістика, повідомляє "Укріфнорм".

ЗСУ поки не спостерігають підготовки окупантів до зими — ОК
© Минобороны РоSSии/t.me

"Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо", - наголосила Гуменюк, інформує ZN.ua.

За її словами, російські окупанти вивчають обстановку та хочуть зрозуміти, на який рубіж потрібно постачати зимового устаткування, оскільки окупанти нині не знають, де залишаться до зими.


Анна Конюченко, ZN.ua





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