Президент ЄК закликала впустити Болгарію та Румунію до Шенгенської зони якнайшвидше

Раніше проти їх приєднання виступали Австрія та Нідерланди.

Болгарія та Румунія мають бути прийняті до Шенгенської зони якнайшвидше, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Politico .

© Ursula von der Leyen/Twitter

"Вони довели, що можуть бути частиною Шенгенської зони. Так давайте ж нарешті введемо їх - без подальшої тяганини", - сказала фон дер Ляєн у своєму зверненні "Про стан справ у ЄС".

Минулого року Рада заблокувала вступ цих країн після заперечень Австрії та Нідерландів, оскільки дискусію про їхнє приєднання пов'язали з проблемою міграції західно-балканським маршрутом.

Транспортні оператори скаржилися, що затримка завдала удару по їхній галузі. Національна спілка автоперевізників Румунії (UNTRR) попередила, що затримка зі вступом її країни до Шенгенської зони призвела до "неприйнятних" черг на кордоні, що викликало порушення ланцюжка поставок та затримки доставок.

У своєму виступі фон дер Ляєн також похвалила Румунію та Болгарію за "передовий підхід" у роботі з біженцями.