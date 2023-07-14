Болгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІ
Країна відкрита до постачання ЗСУ оборонної амуніції.
Болгарія ухвалила рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія. Як передає Укрінформ, про це повідомляє
Видання пише, що уряд Болгарії вирішив стати повноправним членом проєкту Європейського оборонного агентства, що створить нову гарну можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах. Це все на додаток до національних угод та існуючих ініціатив у рамках НАТО.
Проєкт відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів.
У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проєкт може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні.