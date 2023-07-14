Болгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІ

Країна відкрита до постачання ЗСУ оборонної амуніції.

Болгарія ухвалила рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія. Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe , інформує ZN.ua .

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Видання пише, що уряд Болгарії вирішив стати повноправним членом проєкту Європейського оборонного агентства, що створить нову гарну можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах. Це все на додаток до національних угод та існуючих ініціатив у рамках НАТО.

Проєкт відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів.

У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проєкт може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні.