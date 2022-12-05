Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН хоче стати гарантом безпеки Європи, позаяк саме такого кроку від країни очікують союзники. Про це він написав у своїй статті для Foreign Affairs.

Там він зазначив, що Берлін робитиме усе можливе, аби зміцнити світовий порядок відповідно до статуту ООН . Безпека, благополуччя та демократія Німеччини залежать від дотримання загальних правил, додав канцлер.

"Тому Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, як на це очікують наші союзники, зводити мости всередині Європейського союзу і бути поборником багатосторонніх рішень для глобальних проблем", - написав канцлер.