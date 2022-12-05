Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки

Та воює за цю безпеку наразі саме Україна. У Європі неодноразово наголошували на тому, що якщо ми не вистоїмо у війні, то наступною може стати якась з держав-членів блоку, інформує ZN.ua.

Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
© © European Council

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН хоче стати гарантом безпеки Європи, позаяк саме такого кроку від країни очікують союзники. Про це він написав у своїй статті для Foreign Affairs.

Там він зазначив, що Берлін робитиме усе можливе, аби зміцнити світовий порядок відповідно до статуту ООН. Безпека, благополуччя та демократія Німеччини залежать від дотримання загальних правил, додав канцлер.

"Тому Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, як на це очікують наші союзники, зводити мости всередині Європейського союзу і бути поборником багатосторонніх рішень для глобальних проблем", - написав канцлер.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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