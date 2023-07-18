Канада оголосила нову імміграційну програму для українських біженців

Українці зможуть отримати статус резидентів.

У Канаді з жовтня 2023 року планують запустити нову імміграційну програму підтримки біженців з України, які зможуть отримати статус резидента. Про це повідомив міністр з питань імміграції Шон Фрейзер, інформує ZN.ua.

Канада оголосила нову імміграційну програму для українських біженців
© Офіс президента України

"Ми запроваджуємо постійну підтримку для тих, хто хоче залишитися в Канаді зі своєю родиною назавжди. З 23 жовтня 2023 року буде надано постійне місце проживання тим, хто втік від незаконного вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні уряду країни.

Щоб відповідати вимогам, громадяни України повинні перебувати у Канаді зі статусом тимчасового мешканця та мати одного чи кількох членів сім'ї у Канаді. До тих, хто має право, входять українське подружжя, громадянські партнери, батьки, бабусі та дідусі, брати та сестри, а також діти чи онуки громадянина чи постійного жителя Канади. Докладніша інформація буде доступна ближче до запуску програми у жовтні.

Опинившись у Канаді, тимчасові мешканці матимуть право подати заявку на продовження перебування до трьох років за допомогою дозволів на навчання та відкритих дозволів на роботу, всі з яких матимуть пріоритет. Вони також матимуть доступ до послуг з розселення, таких як мовна підготовка та послуги з працевлаштування. Ці заходи допоможуть їм процвітати у спільнотах у всій країні.

Зазначається, що з моменту запуску у березні 2022 року канадсько-український дозвіл на поїздки у надзвичайних ситуаціях (CUAET) отримали понад 166 тисяч українців.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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