Загальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадян

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні діють до 19 лютого 2023 року. Їх неодноразово продовжували через продовження бойових дій з боку російських окупантів. Однак багато чоловіків отримали відстрочку від призову. Стало відомо, що уряд продовжив її для ще однієї категорії громадян. Йдеться про аграріїв.

У прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства повідомили, що Кабмін вніс зміни у термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Він автоматично пролонгується від одного до двох місяців.

Зазначено, що йдеться про відстрочку військовозобов'язаних, термін дії якої не закінчився станом на 10.11.22 (дата набуття чинності Постанови). Процедура бронювання сільгоспвиробників відбувається через електронний кабінет запитів на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" раніше зверталася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням продовжити термін дії відстрочки від мобілізації для аграріїв ще на два місяці. Це необхідно для безперебійної роботи підприємств агросектору, який критично важливий для забезпечення продовольчої безпеки держави.

В організації наголосили, що фермери повинні залишатися працездатними для виконання поставлених перед ними завдань. Для цього потрібні всі необхідні матеріальні та кадрові ресурси для безперебійної роботи підприємств.

Також повідомлялося, чи вручатимуть українцям повістки на блокпостах. Стали відомі деталі мобілізації жінок: кого та на які посади можуть призвати до армії.