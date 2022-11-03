Агітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війну

На Черкащині чиновник виправдовував війну росії в Україні та закликав підтримувати окупантів.

Як повідомили у Службі безпеки України, чиновник виправдовував ракетні удари росіян та вбивства мирних, зокрема, він заперечував причетність армії росії до звірств у Бучі.

Колаборантом виявився чиновник місцевої влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

З початку війни він агітував підтримувати окупантів і планував допомагати росіянам після захоплення Черкаської області.

На робочому місці чиновника СБУ виявила телефон та комп'ютерну техніку з доказами.

Чиновнику оголосили підозру за двома статтями УКУ. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці директор центральної міської лікарні Катерина Грибовська продала медтехніку.

Так, колаборантка продала все медичне обладнання окупантам, а сама втекла до Росії.

Медперсоналу зачитали наказ про призначення Грибовської, підписаний самопроголошеним керівником департаменту охорони здоров'я Херсонської області Вадимом Ільмієвим. Зрадниця заявила тоді медперсоналу про перехід на виплату зарплати у рублях.

До цього вона працювала завідувачкою дитячого психіатричного відділення в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2.

Місцеві розповіли, що Грибовська продала апарати МРТ, КТ та УЗД до Сімферопольської центральної районної клінічної лікарні.

Колаборантка залишила окуповане місто без медичного обладнання та втекла до Росії.