Агітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війну
На Черкащині чиновник виправдовував війну росії в Україні та закликав підтримувати окупантів.
Як повідомили у
Колаборантом виявився чиновник місцевої влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.
З початку війни він агітував підтримувати окупантів і планував допомагати росіянам після захоплення Черкаської області.
На робочому місці чиновника СБУ виявила телефон та комп'ютерну техніку з доказами.
Чиновнику оголосили підозру за двома статтями УКУ. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування продовжується.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці директор центральної міської лікарні Катерина Грибовська продала медтехніку.
Так, колаборантка продала все медичне обладнання окупантам, а сама втекла до Росії.
Медперсоналу зачитали наказ про призначення Грибовської, підписаний самопроголошеним керівником департаменту охорони здоров'я Херсонської області Вадимом Ільмієвим. Зрадниця заявила тоді медперсоналу про перехід на виплату зарплати у рублях.
До цього вона працювала завідувачкою дитячого психіатричного відділення в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2.
Місцеві розповіли, що Грибовська продала апарати МРТ, КТ та УЗД до Сімферопольської центральної районної клінічної лікарні.
Колаборантка залишила окуповане місто без медичного обладнання та втекла до Росії.